Procon-SP lança guia inédito para evitar erros no consumo de medicamentos

Com o objetivo é disponibilizar informações básicas sobre o uso de medicamentos para ajudar o consumidor a fazer um uso mais seguro e adequado deste tipo de produto, a publicação traz informações claras e didáticas voltadas à proteção da saúde, com destaque para os cuidados na escolha, o que observar durante a compra, direito à informação, cuidados com o uso, entre outros pontos essenciais.

“Remédio não é uma mercadoria qualquer e os consumidores devem ter o máximo de informações sobre o que estão tomando para evitar consequências danosas à sua saúde”, explica o diretor Executivo do Procon-SP Luiz Orsatti Filho. “Este novo conteúdo complementa outras iniciativas de orientação ao consumidor na área da saúde que é a pesquisa de preços”, completa.

Produtos importantes para a preservação da saúde, cura de doenças e melhoria da qualidade de vida, a utilização dos medicamentos deve ser sempre acompanhada de cuidados: indicação e acompanhamento por profissional qualificado; escolha do medicamento correto; a importância da leitura do rótulo, a verificação do prazo de validade e o consumo correto (dosagem, frequência, limites diários e possíveis interações da medicação com outras substâncias).

O material oferece informações sobre as diferenças existentes entre os medicamentos de referência ou de marca, genéricos e similares. Outra orientação é sobre os suplementos alimentares, alertando para os perigos do consumo indiscriminado de produtos como vitaminas, proteínas, probióticos e outros compostos vendidos com promessas de saúde e bem-estar. O Procon-SP reforça que esses produtos não substituem uma alimentação equilibrada nem têm função de tratamento médico e devem ser consumidos também sob orientação profissional.