BRAZILIANA inaugura em Adamantina unindo moda, propósito e histórias

Adamantina ganha um novo espaço onde moda e acolhimento se encontram. Foi inaugurada a “Braziliana” – vestuário e acessórios, localizada na avenida Deputado Cunha Bueno, 544. A loja chega com o slogan “Vestindo mulheres para o sucesso”, trazendo roupas, acessórios e óculos autorais que refletem estilo, autenticidade e propósito.

À frente do empreendimento estão Carolina Ridania e sua mãe, Cleide, que decidiram trans-formar suas experiências de vida em um novo capítulo. São mais de 40 anos de atuação de Cleide no comércio e mais de 20 anos de Carolina com cuidados na enfermagem, agora unidos na missão de oferecer mais que moda: entregar acolhimento, carinho e inspiração em cada detalhe.

“A Braziliana nasce da união de mãe e filha que compartilham mais do que laços: dividimos histórias, dedicação e paixão por transformar vidas. Aqui, não é apenas sobre roupas, é sobre encontros e a beleza de sermos quem somos”, destacam as proprietárias.

Com um ambiente moderno e aconchegante, a Braziliana promete ser muito mais que uma loja: um espaço para valorizar mulheres, incentivar sonhos e reforçar que cada escolha de esti-lo é também uma forma de expressão. Visite e conheça! Na avenida Dep. Cunha Bueno, 544 – Telefone: (18) 3521-2424.

Por Folha Regional Adamantina

