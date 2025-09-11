Sicredi recebe reconhecimento internacional por iniciativas de diversidade, equidade e inclusão

A premiação foi concedida pela revista britânica Environmental Finance no Sustainable Company Awards 2025

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 9,5 milhões de associados e presença em todo o país, foi reconhecido internacionalmente pela revista britânica Environmental Finance, na categoria “Iniciativa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) do Ano” no Sustainable Company Awards 2025, reforçando seu compromisso com a agenda ESG e com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

A conquista contempla o conjunto de iniciativas que integram a estratégia de sustentabilidade do Sicredi como a criação do Comitê de DE&I, o lançamento do Guia de Atendimento Inclusivo, o desenvolvimento de soluções financeiras acessíveis, entre elas cartões de crédito em braile, chamadas em Libras e a Linha de Crédito Acessibilidade.

Também se destacaram programas de empoderamento e representatividade, como o Comitê Mulher, presente em 49 cooperativas, que promove a equidade de gênero e fortalece a liderança feminina na governança cooperativa. Apenas em 2024, mais de 4.200 mulheres participaram das atividades, das quais 581 foram eleitas coordenadoras de núcleo e 60 assumiram cargos em conselhos.

O compromisso com a inclusão se estende ainda à formação empreendedora e à juventude. O Curso Mulher Empreendedora, oferecido gratuitamente na plataforma do Sicredi – para associadas ou não –, apoia o início e a expansão de negócios liderados por mulheres. Já na inclusão de jovens, o Comitê Jovem envolveu 2.083 participantes em 2024, incentivando liderança e inovação com foco em sustentabilidade.

Para o gerente de Instituições Financeiras e Finanças Sustentáveis do Sicredi, Fabrício Dossena, esse reconhecimento reforça que a diversidade e inclusão não são apenas valores do Sicredi, mas também pilares fundamentais da nossa atuação ESG e do impacto positivo que buscamos gerar em todas as comunidades em que estamos presentes.

“Nossas iniciativas em diversidade, equidade e inclusão não se limitam a programas isolados ou temporários. Elas estão incorporadas à governança e alinhadas ao planejamento estratégico e a agenda ESG do Sicredi. Essa integração amplia a representatividade, fortalece comunidades em situação de vulnerabilidade, promove a liderança feminina e assegura soluções financeiras inclusivas de longo prazo gerando impacto positivo e sustentável em nossas cooperativas e na sociedade”, explicou.

O Environmental Finance Sustainable Company Awards reconhece empresas que promovem mudanças reais em responsabilidade e sustentabilidade, alinhando seus modelos de negócios às metas climáticas globais. Com categorias regionais e globais, a premiação é julgada por um painel independente de investidores e especialistas, sendo referência de excelência no setor em nível mundial.

Por: Assessoria