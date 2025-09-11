Alunos da FAI conquistam o 3º lugar no Hackathon Agrotech 2025

A equipe FarmWare, formada quase integralmente por alunos do Centro Universitário de Adamantina, conquistou o 3º lugar no Hackathon Agrotech 2025, realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Colégio Apolo, em Osvaldo Cruz.

O grupo foi composto por Fernando Tagawa Silva (FAI – Mariápolis/SP), Gabriel de Santi Lozano (FAI – Adamantina/SP), Geovanna Silva Dias (FIAP – Adamantina/SP), Guilherme Narcizo dos Santos (FAI – Lucélia/SP), José Vitor Francisco Romeu (FAI – Flórida Paulista/SP), Maycon dos Santos Cardoso (FAI – Ouro Verde/SP), Pedro Henrique Elbers Bozzo (FAI – Adamantina/SP) e Pedro Henrique Ignacio Leite (FAI – Dracena/SP).

O desafio escolhido pela equipe foi a desvalorização e descentralização dos produtos do pequeno agricultor. Como solução, os estudantes criaram o HortiFácil, um aplicativo integrado a um chatbot via WhatsApp. O agricultor responde a um fluxo pré-definido de perguntas e, ao final, seus produtos são cadastrados automaticamente na plataforma digital.

Segundo o aluno Guilherme Narcizo dos Santos, a participação foi marcante. “Este ano foi muito especial, não só por termos entrado no pódio, mas por termos evoluído muito desde edições passadas e de termos conhecido e reencontrado tantas pessoas incríveis. Sem contar a experiência de desenvolver a HortiFácil, fazer um chatbot funcionar em tão pouco tempo foi de uma gratidão e alegria imensa”, conta.

O Hackathon Agrotech 2025 foi promovido pelo Multiplic, em parceria com a Aceoc (Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz), e contou com apoio da FAI, Crea-SP e Assenaagro.

Ao todo, o evento reuniu mais de 90 jovens da região, organizados em 11 equipes que desenvolveram projetos inovadores voltados ao agronegócio.

O coordenador do curso de Ciência da Computação da FAI, Prof. Dr. André Mendes, destacou a importância da conquista. “O resultado é reflexo do empenho dos nossos alunos e da qualidade da formação que recebem. Participar de eventos como o Hackathon Agrotech permite que eles apliquem o conhecimento em situações reais, desenvolvam soluções inovadoras e fortaleçam habilidades essenciais, como trabalho em equipe, criatividade e resiliência”, afirma.

Por Jéssica Nakadaira