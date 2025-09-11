Câmara de Adamantina homenageia atleta Izabela Rodrigues por convocação ao Mundial de Atletismo

A atleta adamantinense Izabela Rodrigues da Silva recebeu uma Moção de Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal de Adamantina após ser oficialmente convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para representar o Brasil no 20º Campeonato Mundial de Atletismo, que será disputado em Tóquio, no Japão, entre os dias 13 e 21 de setembro de 2025, na modalidade lançamento do disco.

A moção de autoria do vereador Daniel Fabri e subscrita pelos demais vereadores adamantinenses foi aprovada na última sessão da Câmara Municipal de Adamantina.

Izabela integra a equipe nacional formada por 42 atletas (17 mulheres e 25 homens), selecionados por índice técnico ou pelo ranking mundial da World Athletics. A atleta já possui uma carreira consolidada, tendo participado dos Jogos Olímpicos de 2021, também em Tóquio, ocasião em que fez história ao se tornar a primeira brasileira a chegar à final do lançamento do disco, conquistando a 11ª colocação mundial.

Em agosto deste ano, Izabela também foi campeã do Troféu Brasil de Atletismo, a principal competição nacional da modalidade, reafirmando seu talento e dedicação ao esporte, levando o nome de Adamantina e do Brasil a patamares de excelência.

Na moção aprovada pelos vereadores, o Legislativo destacou a trajetória de superação, disciplina e comprometimento da atleta, que inspira a juventude adamantinense e fortalece o esporte local.

A Câmara ressaltou ainda que a participação de Izabela no Mundial representa não apenas uma conquista individual, mas também o reconhecimento de Adamantina no cenário esportivo internacional.

Por Folha Regional Adamantina – Foto: Redes Socais

