Close Menu
Geral

Motociclista morre após bater contra placa de sinalização em rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um motociclista morreu em um acidente na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista (SP), na manhã desta quarta-feira (10). A identidade da vítima não foi divulgada.

Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu contra a canaleta de concreto, e em seguida se chocou contra uma placa de sinalização. A vítima dirigia uma Honda Twister e trafegava pela rodovia no sentido Leste.

O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O acostamento ficou bloqueado, mas hão houve bloqueio de faixa e congestionamento no local.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), o Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica acompanharam a ocorrência.

Por g1 – Foto: CCI/Artesp

Share.