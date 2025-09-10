Motociclista morre após bater contra placa de sinalização em rodovia no interior de SP

Um motociclista morreu em um acidente na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em São João da Boa Vista (SP), na manhã desta quarta-feira (10). A identidade da vítima não foi divulgada.
Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu contra a canaleta de concreto, e em seguida se chocou contra uma placa de sinalização. A vítima dirigia uma Honda Twister e trafegava pela rodovia no sentido Leste.
O motociclista chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
O acostamento ficou bloqueado, mas hão houve bloqueio de faixa e congestionamento no local.
A Polícia Militar Rodoviária (PMR), o Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica acompanharam a ocorrência.