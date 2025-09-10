Perseguição termina em acidente entre viaturas e moto da PM; seis policiais ficaram feridos

Ainda segundo o boletim de ocorrência, seis policiais ficaram feridos, sendo dois em estado grave. Um policial em estado grave foi encaminhado para o Hospital São Domingos e o outro para o Padre Albino – assim como os outros quatro feridos.

A perseguição começou após abordagem a um suspeito de tráfico de drogas em Catiguá. Ao perceber a presença dos policiais, ele fugiu e foi capturado em Palmares Paulista. Ele estava transportando 20 tijolos de maconha, oito tijolos de cocaína e um tijolo de crack, e informou que receberia R$ 4 mil para o transporte da droga.

O suspeito foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal