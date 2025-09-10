Perseguição termina em acidente entre viaturas e moto da PM; seis policiais ficaram feridos

Um acidente durante perseguição envolvendo duas viaturas e uma motocicleta da Polícia Militar deixou seis policiais feridos, sendo dois em estado grave, em uma rodovia de Catanduva (SP), no fim da noite de terça-feira (9).
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu durante uma ocorrência de tráfico de drogas que começou em Catiguá (SP). Durante a perseguição na rodovia Comendador Pedro Monteleone, uma viatura bateu atrás da outra. A moto também colidiu na traseira de uma das viaturas.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, seis policiais ficaram feridos, sendo dois em estado grave. Um policial em estado grave foi encaminhado para o Hospital São Domingos e o outro para o Padre Albino – assim como os outros quatro feridos.
A perseguição começou após abordagem a um suspeito de tráfico de drogas em Catiguá. Ao perceber a presença dos policiais, ele fugiu e foi capturado em Palmares Paulista. Ele estava transportando 20 tijolos de maconha, oito tijolos de cocaína e um tijolo de crack, e informou que receberia R$ 4 mil para o transporte da droga.
O suspeito foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tráfico de drogas.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal