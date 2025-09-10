Adamantina sedia amanhã (11) a 4ª edição do Dia de Campo sobre Culturas de Inverno da Alta Paulista

Nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, a partir das 7h30, Adamantina será palco do 4º Dia de Campo sobre culturas de inverno da Alta Paulista, promovido pela APTA Regional de Adamantina. O evento é direcionado a produtores rurais, técnicos do setor e demais interessados no agronegócio, consolidando-se como um espaço de difusão de conhecimento, troca de experiências e atualização tecnológica.

A atividade acontece na sede da APTA Regional, localizada na Estrada 14, km 6, em Adamantina, e terá como foco a apresentação de novidades, boas práticas e tecnologias adaptadas à realidade da região. Entre as culturas abordadas estão mandioca, milho, sorgo, feijão, trigo e batata-doce, importantes no cenário agrícola local e regional.

De acordo com a organização, a programação contará com painéis técnicos e demonstrações práticas, abordando estratégias para aumentar a produtividade, promover a sustentabilidade e otimizar o manejo das lavouras durante o período de inverno.

As inscrições são gratuitas, mas devem ser realizadas de forma antecipada. Para garantir a participação, os interessados devem enviar nome, cidade e contato para um dos seguintes números: (18) 99732-0559 – Márcia Zonta, (18) 99607-4330 – Rodrigo e (18) 98123-0705 – Fernando.

O 4º Dia de Campo sobre culturas de inverno da Alta Paulista é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). Segundo os organizadores, a ação reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a modernização e o fortalecimento da agricultura regional, incentivando práticas que unem tecnologia, eficiência e sustentabilidade no campo.

