Para início de obras em passarela, interdição de viaduto segue até quinta (11), no período da tarde

A Prefeitura de Adamantina informa que em virtude do início das obras em uma das passarelas do viaduto da rua Joaquim Nabuco, que consiste na retirada das placas que estão no local, o tráfego de veículos permanecerá interditado até quinta-feira (11), pelo período da tarde, das 13h até às 16h.

As peças da passarela na margem direita do viaduto – rente ao sentido de trânsito centro/Vila Jamil – começaram a ser removidas em 17 de fevereiro e dada a complexidade da intervenção trabalho foi suspenso. Desde então, por quase sete meses, essa passarela está interditada. Agora, surge a nova decisão para retomada das obras.

A outra passarela está com utilização normal e continua liberada. “No entanto, a passarela lateral (lado esquerdo) permanecerá liberada para a circulação de pedestres”, destaca o comunicado da Prefeitura de Adamantina. “A passagem inferior, sob a linha férrea, também ficará interditada durante o período da obra, visando garantir a segurança”, completa a nota. O trecho inferior é muito usado como passagem alternativa por pedestres e ciclistas.

Por Siga Mais

