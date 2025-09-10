Curso de Estética e Cosmética da FAI promove Semana Acadêmica de 24 a 26 de setembro

O curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário de Adamantina realizará, entre os dias 24 e 26 de setembro, sua VI Semana Acadêmica, evento que oferecerá uma imersão completa nas mais atuais técnicas e tecnologias do setor. As atividades acontecerão a partir das 19h20 no auditório Miguel Reale, no Campus II da FAI. A programação abordará três módulos temáticos de alta relevância: terapia capilar, tecnologia de ultrassom e design de sobrancelhas.

De acordo com o coordenador do Curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, “a semana acadêmica proporcionará aos alunos uma experiência de atendimento em cabine, com demonstrações ao vivo de três técnicas. A atividade será acompanhada por exposição de produtos e oportunidades de networking com empresas, representantes de cosméticos, marcas e fornecedores de equipamentos, possibilitando ao estudante vivenciar na prática o funcionamento de uma clínica”.

A abertura dos trabalhos ficará a cargo da Dra. Caroline Fernanda Mello Niero, com o workshop “Avaliação por Tricoscopia: Princípios da Terapia Capilar”. O módulo focará na tricoscopia como ferramenta de diagnóstico não invasivo para disfunções do couro cabeludo e da haste capilar. Enquanto a parte teórica cobrirá a fisiologia capilar e as principais patologias, a prática permitirá o manuseio do tricoscópio, a interpretação de imagens e a elaboração de protocolos de tratamento individualizados.

No segundo dia, a Dra. Daiane Mazarin Oliveira Assis apresentará o workshop sobre o “Herus HIFU 4D”, detalhando o princípio físico e o modo de operação do ultrassom micro e macrofocado para tratamentos faciais e corporais. O conteúdo teórico abordará seu mecanismo de ação no estímulo de colágeno, a profundidade de penetração e a diferenciação entre os transdutores. A aplicação prática será focada na calibração do equipamento e na execução segura da técnica em diferentes áreas anatômicas.

Encerrando a programação, no dia 26, a CEO Bianca Zanolo Mainente ministrará o módulo sobre “Brow Lamination”, explorando os aspectos químicos e técnicos da técnica que é tendência no mercado. Serão discutidos o mecanismo de ação dos produtos, a biossegurança, e as indicações e contra indicações do procedimento. A aplicação prática em modelos, sob supervisão técnica, permitirá o aprimoramento das habilidades e a execução perfeita da técnica.

Um dos principais cuidados da organização no desenvolvimento da programação é o foco na aprendizagem ativa, permitindo que os participantes apliquem imediatamente os conceitos apresentados e saiam preparados para os desafios do mercado de trabalho. “Nós estamos tentando trazer a vivência dos grandes congressos de estética para o interior do estado de São Paulo”, destacou o coordenador.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

