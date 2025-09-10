RENOV ENERGY participa da Intersolar South America 2025 em São Paulo

A Renov Energy esteve presente na Intersolar South America 2025, realizada entre os dias 26 e 28 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo. Considerado o maior encontro da área de energia solar da América Latina, o evento integra a plataforma The Smarter e South America e reuniu fabricantes, distribuidores, empresas de tecnologia, prestadores de serviços e especialistas do setor energético de diferentes partes do mundo.

Um dos destaques para a Renov Energy foram as discussões em torno dos sistemas híbridos, que unem geração solar e armazenamento em baterias. Essa solução vem ganhando espaço por proporcionar maior autonomia, controle no fornecimento e melhor gestão do consumo de energia.

“O mercado vive um momento de grandes mudanças e os sistemas híbridos despontam como alternativa estratégica para oferecer eficiência, segurança e competitividade aos clientes”, destacou Jean Carlos, sócio proprietário da empresa.

Já para o também sócio Daniel Osvino, a participação da Renov na feira reforça a importância do Brasil dentro do cenário internacional de energias renováveis.

.