Semana Empreenda Tur 2025 acontece em Adamantina no período de 1º a 6 de setembro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina (SeCulTur), em parceria com o Sincomércio Nova Alta Paulista e a Associação Comercial e Empresarial de Adamantina (ACE), lança a Semana Empreenda Tur Adamantina 2025, que será realizada de 1º a 6 de setembro de 2025.

O evento tem como destaque a 15ª edição do Empreenda Tur, no dia 5 de setembro, no Rotary Club de Adamantina, das 9h às 18h. Conhecido como a maior feira itinerante de turismo e empreendedorismo do Brasil, o Empreenda Tur reúne turismo de negócios, gastronomia, inovação, cultura criativa, palestras e oportunidades de capacitação, atraindo empresários, turistas e visitantes de toda a região da Alta Paulista.

Como Município de Interesse Turístico (MIT), Adamantina busca consolidar-se como referência regional, impulsionando o desenvolvimento econômico e atraindo novos investimentos. Durante toda a semana, a proposta é movimentar o comércio e os serviços locais com promoções, descontos, brindes e menus temáticos, incentivando a população a participar ativamente.

Com o slogan “Semana Empreenda Tur: compre, participe e faça Adamantina crescer!”, a iniciativa convida os empresários a assumirem protagonismo e transformarem essa semana em um marco de união e crescimento para toda a cidade.

Por Folha Regional Adamantina

