Presidente do Lar Cristão concede entrevista à TV Folha Regional

O presidente do Lar Cristão de Adamantina, Sebastião Torturtello, concedeu entrevista nesta semana para a TV Folha Regional, nos estúdios de sua sede em Adamantina.

Durante a entrevista, Sebastião Torturelo apresentou a trajetória do Lar Cristão de Adamantina, fundado com o objetivo de acolher crianças e adolescentes, oferecendo assistência social, recreativa e educativa em contraturno escolar ou de outras atividades. Ele destacou os serviços oferecidos atualmente, o número de atendidos e as principais dificuldades enfrentadas, especialmente no aspecto financeiro, já que a instituição depende de doações, parcerias e apoio da comunidade para se manter.

Sebastião também falou sobre a nova diretoria eleita para o mandato 2025/2028, ressaltando os compromissos assumidos e o planejamento para os próximos anos. Entre os principais projetos, está a reestruturação administrativa e física da entidade, que incluem melhorias internas e outros importantes avanços.

Outro ponto importante foi o reconhecimento das parcerias já firmadas, como com o Crea e a FAI, que têm contribuído para fortalecer a instituição. Ele sinalizou ainda a busca por novas colaborações e destacou a importância do envolvimento da população, seja por meio de doações, voluntariado ou apoio institucional.

Ao final, Sebastião compartilhou seu maior objetivo para o período à frente da entidade: garantir sustentabilidade financeira e estrutural para que o Lar Cristão continue cumprindo sua missão social. Em sua mensagem à comunidade, reforçou que apoiar o Lar significa investir em solidariedade, dignidade e transformação de vidas, além de agradecer todo o apoio recebido da comunidade adamantinense.

Por Folha Regional Adamantina

