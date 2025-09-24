Profissionais da Clínica CPAP LAR falam sobre cuidados com o sono em entrevista à TV Folha Regional

Os profissionais Alessandro Pereira e Gabriel Freschi, da Clínica CPAP LAR de Adamantina, participaram de entrevista nos estúdios da TV Folha Regional, onde apresentaram os serviços e especialidades oferecidos à comunidade.

Durante a conversa, eles destacaram os procedimentos realizados na clínica, a equipe multiprofissional que compõem o atendimento e a importância do cuidado especializado para quem enfrenta dificuldades relacionadas ao sono e outros tipos de enfermidades.

Entre os temas abordados, Alessandro e Gabriel explicaram sobre a realização de exames de sono, além da locação de equipamentos CPAP e BIPAP, fundamentais no tratamento de distúrbios respiratórios noturnos, como a apneia do sono. Ambos ressaltaram o compromisso da clínica em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, oferecendo suporte completo desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo.

A Clínica CPAP LAR está localizada na alameda Jarbas Bento da Silva, 182, Vila Cicma, em Adamantina. O telefone para contato é (18) 3880-0045.

