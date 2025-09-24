Após pedido da Câmara, iluminação no pontilhão e trevo principal é restaurada

Utilizado diariamente por milhares de moradores dos bairros Parque do Sol, EcoVille e Residencial Aliança para se deslocar a pé, compartilhando o espaço com veículos de diversos portes, a passagem sob o pontilhão do trevo principal – trevo da santa – estava sem a iluminação, o que agravava os riscos à integridade física dos pedestres. Por isso, no mês de agosto, foi apresentada na Câmara Municipal a Indicação nº 295/25 que solicitava a solução do problema.

Nesta semana a reportagem do Jornal Folha Regional foi informada pelo vereador Aguinaldo Galvão – e esteve no local na manhã da última quinta-feira (18) para constatar – que o sistema de iluminação pública foi restaurado.

O pedido da melhoria havia sido feito à Prefeitura de Adamantina, para que acionasse a concessionária Eixo SP, responsável pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294.

“Os moradores já enfrentavam a falta de passarela ou dispositivo adequado de travessia segura, por isso solicitamos com urgência a solução efetiva que garantisse melhores condições de mobilidade e segurança aos moradores da região. E, felizmente, fomos atendidos”, disseram Aguinaldo e Daniel Fabri, autores da da Indicação.

Por Folha Regional Adamantina

.