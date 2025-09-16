Ônibus que transportava estudantes é tomado e destruído por incêndio

Um ônibus que transportava estudantes foi atingido por um incêndio na Rodovia Atílio Balbo (SP-322), em Pitangueiras (SP), na noite desta segunda-feira (15).
O veículo seguia de Pitangueiras para Bebedouro (SP), quando teve uma falha mecânica. As causas ainda devem ser investigadas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que as chamas tomaram e destruíram o ônibus. Ninguém ficou ferido.
O motorista parou no acostamento e pediu para os estudantes saírem do veículo antes do início do incêndio. Brigadistas de uma usina próxima controlaram o fogo.