Médico de Araçatuba morre após queda de avião que pilotava no Pantanal de MS

O médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (16) após a queda do avião que pilotava entre Coxim e Corumbá, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. A morte foi confirmada ao g1 pela família da vítima e pela Polícia Civil.
Ramiro viajava sozinho no avião. Ele deixou dois filhos, de 34 e 37 anos, e a esposa, de 63 anos. A aeronave, um monomotor de prefixo PS-FDW, saiu de Araçatuba (SP) com destino a uma fazenda em Figueirópolis D’Oeste (MT). A queda aconteceu cerca de uma hora após a decolagem, na região do Pantanal.