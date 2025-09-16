Mulher é socorrida após carro deslizar em barranco e capotar

Uma mulher foi socorrida após o carro em que estava deslizar por um barranco de cerca de 15 metros e capotar próximo a uma linha férrea, na segunda-feira (13), em Itu (SP).
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa no veículo. A equipe precisou solicitar que o responsável pela linha férrea paralisasse as atividades.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez o resgate da mulher, que foi encaminhada para o hospital.
Por TV TEM – Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação