Cirurgia plástica com experiência e responsabilidade tem nome: “DR. PAULO DREFAHL”

Quando o assunto é cirurgia plástica, cada detalhe importa. Mais do que técnica, trata-se de escolhas que envolvem autoestima, bem-estar e qualidade de vida. Nesse cenário, o nome do dr. Paulo Drefahl (CRM/SP 74352) se destaca pela experiência, responsabilidade e cuidado em cada etapa do processo.
ESPECIALISTA EM RESULTADOS NATURAIS
Com expertise em cirurgia mamária avançada e em procedimentos de contorno corporal, o dr. Paulo Drefahl alia conhecimento técnico a uma visão moderna da cirurgia plástica: resultados com naturalidade, cicatrizes reduzidas e atenção especial à recuperação.
Um dos diferenciais de sua prática é o método Mommy Restore, desenvolvido para restaurar a harmonia corporal de mulheres após a maternidade, respeitando a individualidade de cada paciente.
MUITO ALÉM DA TÉCNICA: UMA JORNADA DE CUIDADO
Para o especialista, cada cirurgia representa uma história única, um desejo pessoal e um momento certo para acontecer. Por isso, o acompanhamento vai desde o planejamento até o pós-operatório, sempre com escuta ativa, responsabilidade e foco no que realmente é seguro.
“O objetivo não é apenas transformar corpos, mas devolver confiança e valorizar a autoestima”, explica o médico.
ESTRUTURA COMPLETA E TECNOLOGIA DE PONTA
O consultório conta ainda com câmara hiperbárica, um recurso que auxilia no processo de recuperação, contribuindo para uma cicatrização mais eficiente e um pós-operatório mais confortável.
AGENDE SUA CONSULTA
Se você busca um caminho consciente, bem orientado e construído com cuidado, o dr. Paulo Drefahl está pronto para acompanhar essa jornada de transformação.
Na rua Goitacazes, 1.000 – centro, em Tupã. Telefone: (14) 99610-5509, atendendo toda a região.
