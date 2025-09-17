Com emenda de R$ 500 mil, unidade materno-infantil da Santa Casa será reformada

Próximo da conclusão da ampliação do Pronto-Socorro Municipal – prevista para ser inaugurada a partir de outubro –, a direção da Santa Casa de Adamantina já começa a providenciar a reforma da unidade materno-Infantil. A nova obra foi anunciada ao Jornal Folha Regional pelo diretor administrativo Renato Sobral.

“Conseguimos um recurso no valor de R$ 500 mil, conquista por meio do prefeito José Tiveron (NOVO) junto ao deputado estadual Rogério Santos (MDB), que viabilizará as melhorias que esse setor precisa”, informou.

A previsão é que até o final deste ano as obras na unidade materno-infantil da Santa Casa sejam iniciadas.

Segundo Renato, no momento, estão sendo feito todo o processo de cadastramento da emenda junto ao Governo do Estado.

.