Mulher morre atropelada por carro na SP-255

Uma mulher morreu atropelada por um carro na Rodovia Eduardo Saigh (SP-255), altura do quilômetro 309 em Itaí (SP), na segunda-feira (1º).
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o corpo da vítima foi arremessado para uma faixa de terra da rodovia após a batida. Ainda segundo a Artesp, o motorista disse que não conseguiu frear ou desviar. Ele não ficou ferido.
Conforme a agência, uma equipe da Perícia e uma funerária foram até o local. Um guincho removeu o carro da rodovia e levou até a Delegacia de Taquarituba (SP). O acostamento nos dois sentidos da rodovia ficou interditado por cerca de 3h até a liberação total.
As equipes da Polícia Militar Rodoviária também prestaram apoio à ocorrência.
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Reprodução/Artesp