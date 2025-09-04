4tro Urbanismo lança Residencial Bonanza em Adamantina, com casas prontas para morar

Adamantina conta agora com um novo empreendimento habitacional. O Residencial Bonanza, lançado pela 4tro Urbanismo em parceria com a Mello Engenharia, foi projetado para oferecer moradias de qualidade, amplo espaço e condições de pagamento facilitadas.

As casas são geminadas e prontas para morar, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, totalizando 43,92 m² de área construída. Os terrenos têm a partir de 200 m², com 10 metros de frente. O residencial está localizado na área de uma antiga granja, ao lado do bairro Jardim Europa e do aeroporto municipal.

Um escritório de vendas foi instalado na Alameda Fernão Dias, 428, esquina com a Rua Osvaldo Cruz, no centro de Adamantina. No local, uma equipe está disponível para atender interessados, prestar informações e formalizar negócios. O lançamento foi apresentado a corretores de imóveis da cidade em encontro realizado na tarde desta quinta-feira (28).

QUALIDADE CONSTRUTIVA

A 4tro Urbanismo destaca a qualidade das residências: fundações em alicerce, paredes de blocos cerâmicos, telhados com estrutura em aço galvanizado, laje e telhas de cimento. O projeto foi desenvolvido com planta inteligente e expansível a ser utilizada pelo cliente, permitindo futuras ampliações.

A 4tro Urbanismo já implantou em Adamantina os loteamentos Altos da Colina I e II, Vista Verde I e II, Portugal I e II e Jardim Botânico (em fase final de infraestrutura). A Mello Engenharia, por sua vez, possui empreendimentos semelhantes em cidades como Tupã, Jales, Catanduva, Mogi Mirim, Taquaritinga, Pirassununga, Araraquara e Campinas, entre outras.

ENTRADA PARCELADA, FGTS E MINHA CASA MINHA VIDA

Outro diferencial do Residencial Bonanza é a facilidade de pagamento. O empreendimento aceita entrada parcelada em até 60 vezes, utilização do FGTS e financiamento por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

O projeto está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Adamantina, e a entrega das residências seguirá rigorosamente o memorial descritivo aprovado no contrato com a Caixa Econômica Federal.

Para mais informações, o plantão de vendas funciona na Alameda Fernão Dias, 428, esquina com a Rua Osvaldo Cruz, no centro de Adamantina. O telefone para contato é (18) 99602-2262. Acesse também www.residencialbonanza.com.br.

