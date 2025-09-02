De Adamantina, Clariá inaugura loja no Iguatemi São José do Rio Preto em evento exclusivo

Clariá, marca de moda feminina autoral idealizada pela diretora criativa Maria Clara Paloni, inaugurou na noite da última terça-feira (26) sua loja no Iguatemi São José do Rio Preto, com o evento Clariá Presentation no Espaço Figueira.

Com um público formado por clientes, parceiros e convidados, o Clariá Presentation destacou seu estilo atemporal, com cortes impecáveis e alfaiataria descomplicada, que têm garantido reconhecimento da marca em diferentes mercados.

O evento foi uma imersão na essência da marca. “Nosso objetivo era oferecer uma experiência completa no universo Clariá. Idealizamos o evento para que nossos convidados pudessem conhecer o DNA da marca”, destaca Maria Clara.

Fundada em 2016, na cidade de Adamantina, a Clariá expandiu sua presença para sete cidades no interior paulista, além de ecommerce, e desde 2023, também para Bardolino, na Itália, onde mantém loja própria. A realização do evento em São José do Rio Preto representa um novo passo no fortalecimento da marca no varejo de moda premium e consolida a conexão entre Brasil e Europa.

A coleção apresentada no Clariá Presentation levou a São José do Rio Preto peças desfiladas na Torino Fashion Week, um dos principais circuitos da moda italiana, oportunidade de conexão com o mercado europeu, mantendo o toque singular da marca.

O público presente teve a oportunidade de conhecer não apenas o acabamento e a exclusividade das peças, mas também a atenção aos detalhes na ambientação, na trilha sonora e no serviço, que traduziram a essência da marca do início ao fim da experiência.

O sucesso do Clariá Presentation reforça a relevância e a força da marca no cenário da moda.

