Justiça condena a “prisão em regime semiaberto” motorista envolvido acidente que matou motociclista em Adamantina

A Justiça de Adamantina condenou, nesta sexta-feira (26), um motorista a 5 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime semiaberto, além da suspensão da CNH por cinco anos, pelo acidente que matou o motociclista Evandro Sérgio de Oliveira, 52 anos, em dezembro de 2024, na Avenida Rio Branco.

Segundo o processo, o réu dirigia um Honda Civic a 111 km/h em um trecho de limite de 30 km/h e havia consumido álcool após participar de uma festa. Câmeras registraram a colisão traseira que causou a morte da vítima.

A defesa alegou imprudência do motociclista e pediu desclassificação do crime, mas o juiz Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato manteve a acusação de homicídio culposo na direção sob influência de álcool.

O pedido de indenização à família foi negado, com a justificativa de que a reparação civil deve ser discutida em processo separado. (Por: Redação – Foto: Reprodução)



