GOE Polo 1 de Adamantina participa de treinamento com GOE/DEIC  

Na última sexta-feira, 26 de setembro de 2025, foi realizado um importante treinamento em conjunto entre os operadores do Grupo de Operações Especiais do DEIC e do GOE Polo 1 (Adamantina), reforçando o compromisso do Deinter 8 com a excelência e a integração de suas unidades táticas.

A instrução, focada no módulo de Entradas Táticas e complementada por fundamentos de Conduta de Patrulha e Disciplina de Arma de Fogo, foi desenhada para aprimorar as habilidades dos policiais na atividade mais rotineira e de maior risco da polícia judiciária: o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão. A base teórica da instrução destacou a significativa mudança de paradigma na doutrina tática, influenciada por técnicas desenvolvidas pela D.O.E. (Divisão de Operações Especiais da PCDF) após intercâmbios com a força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos (Navy SEALs).

Este treinamento é parte de um cronograma contínuo que visa a padronização e o nivelamento técnico de todos os Polos de GOE do Deinter 8. A iniciativa é fundamental para garantir a sinergia entre as equipes, que frequentemente atuam em conjunto nas missões operacionais em toda a região e em apoio a outras unidades no estado. A descentralização estratégica dos Polos é o que garante a disponibilidade e a rapidez na resposta a acionamentos em uma área que abrange 67 municípios.



A mútua troca de conhecimentos é o pilar para a construção de uma força tática coesa, eficiente e preparada para as missões mais complexas.

O ciclo de treinamento conjunto seguirá com outros quatro encontros programados para os demais Polos, assegurando que todos os operadores do Deinter 8 compartilhem conhecimento, buscando sempre o melhor nível de instrução e excelência operacional.



