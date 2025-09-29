Polícia investiga morte de idosa de Adamantina

A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de uma mulher de 63 anos, residente em Adamantina, que faleceu na noite de sexta-feira (26), em Marília. De acordo com veículos de imprensa locais, há suspeita de que a vítima tenha sofrido violência doméstica.

Ela estava internada na Santa Casa de Marília, em tratamento por complicações neurológicas, e morreu às 21h41. A causa apontada foi uma hemorragia entre duas membranas que envolvem o cérebro.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado aos familiares após os procedimentos legais. O velório e o enterro ocorreram no domingo (28), em Adamantina.



Diante do óbito, a Polícia Civil de Marília alterou a tipificação do caso: de lesão corporal para homicídio qualificado, com agravante de feminicídio.

Na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Adamantina, a investigação prossegue de forma cautelosa. Novas diligências serão realizadas após a conclusão dos exames necroscópicos.