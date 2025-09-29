EE Helen Keller realiza “Força-Tarefa Saeb” para os 9º anos e 3ª séries

A EE Helen Keller está com a energia no máximo em uma iniciativa super importante: a “Força-Tarefa Saeb” para os estudantes dos 9º anos do Ensino Fundamental e das 3ª séries do Ensino Médio.
Nosso objetivo é claro: garantir que cada aluno tenha o suporte necessário para consolidar as habilidades essenciais e alcançar seu melhor desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
A ação não é apenas um reforço tradicional, mas sim um esforço estratégico e direcionado, focado nas habilidades com menores percentuais de acerto identificadas em avaliações anteriores, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática.
É um trabalho cirúrgico, que ataca as fragilidades de forma inteligente para que nossos alunos avancem significativamente. (Por: Everton Santos)