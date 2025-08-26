Vilma Guelsi destaca que ADNAP já intermediou quase R$ 7 milhões para Adamantina e região

A presidente da ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista), Vilma Guelsi, esteve na TV Folha Regional na manhã de segunda-feira (18) para ser a entrevistada da semana e falar sobre a atuação junto aos 23 municípios entre Panorama e Pompeia.

“O trabalho da ADNAP é mais do que somente intermediar recursos. Óbvio que as nossas cidades necessitam disso. Mas é promover uma organização da região, ter articulação política dos municípios e , evidenciar as potencialidades para mostrar que a Nova Alta Paulista existe e precisa ser notada”, revelou.

Além de Adamantina, a atual diretoria eleita neste ano é composta por representantes de Panorama, Dracena, Bastos, Paraúã. Segundo presidente, no momento interessados de grandes cidades do Estado estão em busca de fazer parte da ADNAP, como Marília e Bauru.

“Temos feito um trabalho de assessoria para os deputados que têm nos procurado. Totalizando, já conseguimos articular R$ 6.810.000,00 para os municípios da nossa região. Acho que pode vir muito mais”, enfatizou.

Vilma também fez questão de lembrar que por meio do trabalho feito pela ADNAP nas eleições municipais 2024 elegeu dois prefeitos: José Tiveron em Adamantina e Grazi Trevisan em Rinópolis.

A entrevista completa está disponível nas plataformas digitais do Folha Regional (Portal Adamantina Net, Facebook e YouTube).

Por Folha Regional Adamantina

