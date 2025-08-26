Ação comunitária da Saúde disponibiliza exames de testagens rápidas à população

A Secretaria Municipal de Saúde levou à comunidade testagens rápidas de exames de hepatite, glicemia e outras condições clínicas. A ação comunitária foi realizada na última quarta-feira (20), na sede da Associação Anticólica de Adamantina.

Os participantes receberam os resultados imediatamente após a coleta, o que possibilitou orientação rápida e encaminhamentos quando necessário. O objetivo da iniciativa foi ampliar o acesso da população a exames básicos, incentivando o acompanhamento preventivo da saúde.

Com a proposta de levar serviços públicos de saúde a diferentes espaços, aproximando a população das práticas de promoção e cuidado contínuo, a iniciativa integra o calendário de atividades comunitárias do município e reforça a importância da prevenção como ferramenta de cuidado coletivo, de acordo com a SMS.

Por Folha Regional Adamantina

.