ALLPETS inaugura em Adamantina com proposta voltada ao bem-estar dos pets

Adamantina passa a contar com um novo espaço dedicado exclusivamente ao cuidado dos animais de estimação. Foi inaugurada a Allpets, pet shop idealizada pelos empresários Pablyane Pinheiro e Márcio Martins, que tem como missão oferecer atenção, carinho e produtos de qualidade para cães, gatos e também peixes ornamentais.

Na loja, os tutores encontram uma linha completa de rações para diferentes portes, idades e necessidades — incluindo opções específicas para pets castrados. O espaço oferece ainda petiscos, brinquedos, acessórios, casinhas e caminhas, além de peixes ornamentais e artigos voltados à manutenção de aquários.

De acordo com Pablyane Pinheiro, o propósito da Allpets vai além da comercialização de produtos. “Queremos que os clientes encontrem aqui tudo o que for necessário para garantir a saúde e o bem-estar de seus animais, sempre com atendimento humanizado e atencioso. Nossa loja foi criada para quem enxerga os pets como membros da família”, explicou.

Já para Márcio Martins, a proximidade com os consumidores é um diferencial. “Nosso desejo é construir uma relação de confiança em Adamantina. Cada animal que passa por aqui é tratado de forma única, com acolhimento e preços justos, como a comunidade merece”, destacou.

A Allpets está localizada na av. Capitão José A. Oliveira, 415, no centro de Adamantina. O atendimento também pode ser feito pelo telefone/WhatsApp (18) 99155-9981.

.