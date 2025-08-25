Escolha da rainha, da 1ª e da 2ª princesa da “ExpoVerde 2025” acontece nesta sexta-feira

Na última sexta-feira (22), foi realizada a seleção das participantes que se inscreveram para participar da escolha da rainha, da 1ª e da 2ª princesa da ExpoVerde 2025.

A fase inicial contou com a participação de 12 candidatas, que tiveram a oportunidade de se apresentar ao público e à comissão julgadora. Cada uma delas desfilou na passarela e respondeu a um conjunto de seis perguntas elaboradas pela organização do evento, demonstrando não apenas beleza, mas também desenvoltura e conhecimento.

O corpo de jurados foi composto por Acácio Rocha, Cleide Tineti, Josiani Mari, Lucia Prado e Tiago Monzani, que avaliaram critérios como beleza e apresentação pessoal; desenvoltura e elegância; comunicação e expressão verbal; simpatia e carisma; além do conhecimento sobre a ExpoVerde e a cultura local. Após a análise, oito candidatas foram selecionadas para seguir na disputa.

A grande final está marcada para a próxima sexta-feira (29), quando será definida a rainha da ExpoVerde 2025, além da 1ª e 2ª princesas. Nesta etapa decisiva, as candidatas se apresentarão em três diferentes trajes, e novamente serão avaliadas pelos jurados, que terão a responsabilidade de definir as vencedoras.

Segundo a comissão organizadora, o público poderá acompanhar de perto o concurso. Para isso, é necessário retirar gratuitamente os convites na Biblioteca Municipal Jurema Citeli, no horário das 8h às 17h.

A escolha da rainha e das princesas volta fazer parte da programação oficial da ExpoVerde, que além de valorizar a beleza das jovens de Adamantina e região, também garante maior exposição e representatividade do evento.

