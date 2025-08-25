Poupatempo de Adamantina completa três anos com 55,4 mil atendimentos

O Poupatempo de Adamantina completa, nesta terça-feira (26/8), três anos de funcionamento. Desde a inauguração, a unidade já prestou 55,4 mil atendimentos. Só nos sete primeiros meses deste ano, foram mais de 10,5 mil serviços realizados para a população.

O atendimento presencial é feito exclusivamente mediante agendamento gratuito de data e hora, disponível no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, nos totens de autoatendimento ou pelo WhatsApp (11) 95220-2974.

Entre os serviços mais procurados estão a renovação da CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, emissão da Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e pesquisa de débitos de veículos.

O aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR integra a estratégia de transformação digital conduzida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e executada pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, na Avenida da Saudade, 1072, no bairro Vila Endo.

Da Prodesp

