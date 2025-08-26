Última semana de inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada Juntos com a CAMDA

O período de inscrições para a 2ª Corrida e Caminhada “Juntos com a Camda” entra na reta final. A competição ocorre no último domingo de setembro (dia 29), porém as inscrições para as duas modalidades são recebidas até o próximo sábado, 30 de agosto. A corrida integra a programação dos 60 anos da Cooperativa Camda.

A edição de 2025 é inspirada no sucesso do primeiro evento, realizado no ano passado, que reuniu praticantes de corrida e caminhada de toda a região. Com ainda mais expectativa, a proposta une incentivo à prática esportiva e ações de responsabilidade social.

Além da estrutura preparada para a prática das duas modalidades, o evento contará com estações de lazer para crianças, com brinquedos infláveis e pula-pula, além de distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. A iniciativa promove não apenas a atividade física, mas também a integração das famílias e da comunidade.

Modalidades, inscrições e premiações em dinheiro

As modalidades disponíveis são: corrida de 5 km e caminhada de 3 km. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, às 23h59.

Para a caminhada de 3 km, não há taxa de inscrição, porém é solicitada a doação de 5 kg de alimentos (arroz, feijão ou macarrão). A participação é aberta a pessoas de todas as idades.

Já para a corrida de 5 km, as inscrições são destinadas a participantes a partir de 16 anos. O público em geral paga uma taxa de R$ 49,90 + R$ 6,50 de serviço, além da doação de 1 kg de alimento não perecível. Participantes PCDs, cooperados ou colaboradores da Camda têm isenção da taxa, mediante a doação de 5 kg de alimentos.

Os 400 primeiros inscritos nas duas modalidades receberão um kit de participação, contendo camiseta, sacochila, boné, frutas, isotônico e medalha de participação. Entre os participantes da corrida, haverá troféus para os primeiros colocados e premiações em dinheiro nas categorias masculina e feminina.

Com essa iniciativa, a Camda valoriza a prática esportiva e estimula a superação pessoal entre os atletas, reforçando seu compromisso com a saúde, o bem-estar e a cidadania. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

O evento conta com o apoio das empresas Syngenta, Ihara, Corteva, BASF, UPL e Bayer.

CAMINHAR E CORRER: BENEFÍCIOS QUE VÃO ALÉM DA LINHA DE CHEGADA

A 2ª Corrida e Caminhada “Juntos com a Camda” não é apenas um evento esportivo — é também um convite à adoção de hábitos mais saudáveis. A prática regular de caminhadas e corridas traz inúmeros benefícios para o corpo e a mente, sendo indicada para pessoas de todas as idades.

Caminhar e correr melhoram a saúde cardiovascular, ajudam no controle do peso, regulam a pressão arterial, fortalecem músculos e ossos e reduzem o risco de doenças como diabetes tipo 2 e depressão. Além disso, promovem o bem-estar, aumentam a disposição para as atividades do dia a dia e auxiliam no combate ao estresse.

Outro ponto positivo é a facilidade de inserção na rotina: basta um par de tênis adequado e vontade de começar. A prática pode ser feita de forma individual ou em grupo, favorecendo também a socialização e a motivação.

Com eventos como este promovido pela Camda, a comunidade encontra mais um motivo para se movimentar. Participar é mais do que competir — é cuidar da saúde, fortalecer os laços sociais e celebrar a vida ativa.

Por Siga Mais

.