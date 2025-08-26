Vereadores participam de audiência sobre orçamento estadual, apresentam demandas e garantem verba de R$ 100 mil

A cidade de Parapuã sediou no último dia 22 de agosto (sexta-feira), a audiência pública referente ao Orçamento do Estado de 2026 promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Na oportunidade diversos municípios da região da Nova Alta Paulista, através de seus representantes, principalmente vereadores e representantes do poder executivo, estiveram presentes.

A audiência pública do Orçamento de 2026 foi coordenada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde estiveram presentes o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) e deputado Luiz Claudio Marcolino (PT).

De Adamantina estiveram participando da audiência pública da Alesp, os vereadores Professor Helio José dos Santos e Meire Alves. Na oportunidade os dois vereadores adamantinenses fizeram uso da palavra e mostraram as prioridades e necessidades de Adamantina em diversos setores principalmente na saúde.

Devido a participação dos dois vereadores adamantinenses, durante a audiência, o deputado Gilmaci Santos que é o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, autorizou de imediato uma verba no valor de R$ 100 mil para o setor de Saúde de Adamantina para o 2026, dentro do orçamento estadual.

Através das redes sociais, os vereadores Professor Helio Santos e vereadora Meire Alves destacaram a importância de participar da audiência pública onde se discute o orçamento estadual em 2026 e ressaltaram que desta forma puderam contribuir para que as demandas de Adamantina possam ser melhor analisadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, que aprovarão no final do ano o orçamento do Estado para o próximo ano.

AUDIÊNCIA ORÇAMENTO

Entre os meses de agosto, setembro e outubro, os deputados integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp viajarão 30 cidades de diferentes regiões do Estado para consultar, diretamente com os cidadãos, quais são as principais demandas dos municípios paulistas.

Todo o trabalho produzido durante esses encontros será incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse documento prevê a arrecadação estadual e fixa as despesas do ano seguinte. Dessa forma, é o instrumento pelo qual são previstos e planejados os investimentos em diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, entre outras.

Por Folha Regional Adamantina

