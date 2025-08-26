Prefeitura de Adamantina abre processo seletivo para estagiários e inscrições já estão abertas

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Administração, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado à contratação de estagiários. Os interessados devem efetivar a participação por meio do site https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico até às 12h do dia 05 de setembro.

As vagas são para os alunos matriculados nos cursos de: Administração de Empresas, Ciência de Dados, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Farmácia, Geografia, Gestão Comercial, História, Logística, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação; Tecnologia em agronegócio; Tecnologia em Gestão Pública

A carga horária de estágio será de 30 horas semanais, não excedendo 06 horas diárias. A bolsa auxílio é no valor de R$975,00 e mais o auxílio transporte de R$5,00 por dia de estágio, exceto para o curso de logística que será de quatro horas diárias e 20h semanais e a bolsa auxílio será proporcional a carga horária.

A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos: Português e Conhecimentos Gerais.

O gabarito provisório e o caderno de questões (espelho de prova) ficarão disponíveis no dia 08 de setembro de 2025. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito (espelho de prova) da prova objetiva que deverão ser encaminhados eletronicamente no dia de 09 de setembro de 2025 para o endereço eletrônico: recursos.psp.presidenteprudente@ciee.org.br.

A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 02 de outubro de 2025. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva podendo a critério da Prefeitura de Adamantina ser prorrogado por até igual período.

Por Natacha Dominato

.