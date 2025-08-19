Sincomercio ouve empresários para definir calendário do comércio de Adamantina em 2025/26

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) iniciou, na última quarta-feira (13), uma pesquisa junto a empresários do comércio local para definir as regras de funcionamento do setor em dezembro de 2025 e de janeiro a novembro de 2026.

Ao todo, mais de 100 questionários serão distribuídos entre lojistas da cidade. Segundo o presidente do Sincomercio, Sérgio Vanderlei, o levantamento substitui a baixa participação nas assembleias presenciais, garantindo que as decisões representem a maioria. “O calendário anual de horário de funcionamento do comércio é decidido em assembleia. Porém, como a presença de empresários é pequena, realizamos a pesquisa diretamente nas lojas. O resultado tem a mesma validade e assegura a participação de um número maior de comerciantes”, explicou.

O questionário aborda temas como abertura em datas comemorativas – Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Carnaval, Black Friday e semanas que antecedem o Natal –, além de feriados e do Bota Fora, retomado este ano. O objetivo é registrar as preferências para embasar a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho.

Após a coleta e análise das respostas, será realizada uma assembleia para consolidar o calendário. Em seguida, o documento será discutido com o Sindicato dos Empregados e encaminhado para sanção do Ministério do Trabalho.

Somente empresários e proprietários de empresas do comércio varejista podem participar. “Sabemos que nem todos ficam satisfeitos com o resultado, mas seguimos a vontade da maioria. Depois, cada empresário decide se adere ou não aos horários e datas definidos. Nosso papel é garantir segurança jurídica para quem quiser abrir”, completou Sérgio Vanderlei.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-5515.

Por Sincomercio

.