FAI terá Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Receita Federal que funcionará com atendimento gratuito à comunidade

O Centro Universitário de Adamantina deverá receber um Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Receita Federal, que funcionará como um espaço de atendimento gratuito à comunidade, oferecendo orientação sobre obrigações fiscais, declaração de imposto de renda, regularização cadastral e outros serviços.

O anúncio foi feito na quarta-feira (13), no primeiro dia da programação da Semana de Administração e Ciências Contábeis da instituição, que termina nesta sexta-feira (15). A solenidade de abertura recebeu como convidado especial o delegado da Receita Federal em Presidente Prudente, economista Sérgio Lourenço Junior, autoridade responsável por 76 municípios da região.

O evento, voltado aos alunos dos dois cursos, também contou com a presença de 25 estudantes da Etec de Adamantina, convidados para acompanhar a palestra “O papel da Receita Federal na era da informática: avanços tecnológicos, desafios institucionais e a importância dos NAFs como instrumento de cidadania fiscal”.

Tecnologia, transparência e cidadania fiscal

Durante a exposição – segundo o coordenador dos cursos de administração e ciências Contábeis, professor mestre Rogério Buchala – o delegado da Receita Federal abordou as transformações tecnológicas vividas pelo órgão nas últimas décadas, ressaltando como a digitalização de processos contribuiu para tornar o atendimento ao contribuinte mais ágil e seguro. O convidado também destacou a importância dos NAFs, iniciativas que unem o ensino acadêmico à prestação de serviços à população, fortalecendo o exercício da cidadania fiscal.

NAF DA FAI: IMPACTO ALÉM DO CAMPUS

A novidade mais aguardada da noite foi o anúncio da implantação do NAF da FAI, que funcionará como um espaço de atendimento gratuito à comunidade, oferecendo orientação sobre obrigações fiscais, declaração de imposto de renda, regularização cadastral e outros serviços.

Para o coordenador Rogério Buchala, o impacto do projeto será duplo: “Além de atender gratuitamente pessoas e empresas da região, o NAF vai proporcionar aos nossos alunos experiências práticas essenciais para sua formação profissional. É um passo importante para que a FAI seja cada vez mais um agente de transformação social”.

O professor também enfatizou que o núcleo poderá ajudar microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos negócios a se regularizarem, ampliando sua competitividade e fortalecendo a economia local.

EDUCAÇÃO ALIADA AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Buchala adiantou que a FAI está em processo de atualização da grade curricular e modernização dos métodos de ensino, de forma a preparar os futuros administradores e contadores para os desafios de um mercado cada vez mais dinâmico. “Estamos integrando teoria, prática e impacto social. Isso forma profissionais mais conscientes, preparados e comprometidos com o desenvolvimento da região”, afirmou.

.