Semana Acadêmica de Farmácia da FAI acontece de 19 a 21 de agosto

O curso de Farmácia do Centro Universitário de Adamantina (FAI) realiza, entre os dias 19 e 21 de agosto, a Semana Acadêmica de Farmácia, reunindo profissionais renomados e temas relevantes para atualização e aprimoramento dos acadêmicos e da comunidade.

A programação contará com minicursos e palestras que abordam desde regulamentações e atualizações legais até inovações e aplicações clínicas e estéticas na área farmacêutica.

No dia 19 de agosto, das 17h às 22h, o Dr. Adriano Falvo ministrará o minicurso Portaria 344/98 e suas atualizações, medicamentos sob prescrição e retenção (antimicrobianos e agonistas GLP1), receita digital, intercambialidade e escrituração SNGPC. O encontro será realizado no Auditório Miguel Reale.

No dia 20 de agosto, das 19h30 às 22h, o Prof. Dr. Daniel Gustavo dos Reis apresentará a palestra Canabinoides: da fisiologia à clínica, no Miniauditório do Bloco V.

Encerrando a programação, no dia 21 de agosto, também das 19h30 às 22h, o Prof. Dr. Bruno Ambrósio da Rocha conduzirá o tema PEIM: Procedimento Estético Injetável para Microvasos, no Miniauditório do Bloco V.

A Semana Acadêmica de Farmácia é uma oportunidade para troca de conhecimentos, atualização profissional e integração entre estudantes, docentes e especialistas. O evento é promovido pela Coordenação do Curso de Farmácia e pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da FAI.