Close Menu
Polícia

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Adamantina

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um rapaz de 22 anos foi detido pela Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (14), suspeito de tráfico de drogas, em ação realizada no centro de Adamantina. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Avenida Santo Antônio.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o jovem pilotando uma motocicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria acelerado e tentado fugir, mas acabou sendo abordado pouco depois. Na busca pessoal, os militares encontraram R$ 1.760,00 em espécie. Já conhecido nos meios policiais, o suspeito não apresentou explicação convincente para a origem do dinheiro.
Ainda segundo a PM, ao ser questionado, o rapaz teria confessado guardar drogas em sua residência e autorizado a entrada da equipe. No imóvel, foram encontradas porções de cocaína e uma balança de precisão. O jovem teria declarado aos policiais que vendia a droga por R$ 50 o grama.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e, após ser informado de seus direitos, foi levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Adamantina. Após os procedimentos legais, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia marcada para esta sexta-feira (15).

Share.