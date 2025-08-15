Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Adamantina

Um rapaz de 22 anos foi detido pela Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (14), suspeito de tráfico de drogas, em ação realizada no centro de Adamantina. A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Avenida Santo Antônio.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o jovem pilotando uma motocicleta. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria acelerado e tentado fugir, mas acabou sendo abordado pouco depois. Na busca pessoal, os militares encontraram R$ 1.760,00 em espécie. Já conhecido nos meios policiais, o suspeito não apresentou explicação convincente para a origem do dinheiro.

Ainda segundo a PM, ao ser questionado, o rapaz teria confessado guardar drogas em sua residência e autorizado a entrada da equipe. No imóvel, foram encontradas porções de cocaína e uma balança de precisão. O jovem teria declarado aos policiais que vendia a droga por R$ 50 o grama.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e, após ser informado de seus direitos, foi levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Adamantina. Após os procedimentos legais, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia marcada para esta sexta-feira (15).



