BMW bate contra poste em avenida de Limeira e deixa local sem energia

Um carro da marca BMW colidiu contra um poste na Av. Araras, em Limeira (SP), na madrugada desta sexta-feira (15), segundo a Guarda Civil Municipal (GCM).
Não há previsão de quando o veículo será removido, afirmou a prefeitura de Limeira em nota à EPTV, afiliada da TV Globo.
A colisão deixou a estrutura do poste e do transformador comprometida. Três locais ficaram ser energia. A Neoenergia Elektro informou que a obra de substituição de poste será concluída no final deste sábado (16).
Apenas uma faixa da via foi interditada e o trânsito segue em ambos os sentidos, afirmou a prefeitura.
Ainda segundo a GCM, no cadastro do veículo consta que o dono é de Americana (SP).
Por EPTV e g1 Piracicaba e Região – Foto: Wagner Morente