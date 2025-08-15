Carro e van batem de frente e acidente deixa feridos

Um acidente entre um carro e uma van deixou nove pessoas feridas na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310) na manhã desta sexta-feira (15) em Neves Paulista (SP).
Segundo apurado pela reportagem, o carro bateu de frente com a van. Com o impacto, o veículo de passageiros tombou. Os dois veículos envolvidos ficaram destruídos após a batida.
No carro, quatro ocupantes sofreram ferimentos graves. Entre os feridos graves, está uma criança de 10 anos. Já na van, outras cinco pessoas tiveram ferimentos leves. Os ocupantes da van são trabalhadores de uma empresa que, conforme apurado pela TV TEM, são de Birigui (SP) e iriam para São José do Rio Preto (SP).