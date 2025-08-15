Escrivão e investigador da Polícia Civil ficam feridos em acidente entre viatura e ônibus escolar no interior de SP

Um acidente entre um ônibus escolar e uma viatura da Polícia Civil deixou um escrivão e um investigador feridos na Estrada Municipal Alberto Lahoz de Carvalho na noite de quinta-feira (14) em Catanduva (SP).
Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus escolar da prefeitura de Catanduva seguia sentido Novais (SP), quando saiu no acostamento para fazer a conversão e atravessar a pista para deixar um dos alunos em um sítio.
Durante a manobra, foi atingido na lateral pela viatura, que seguia no sentido contrário. O motorista, que é investigador da polícia, e o passageiro, que é escrivão, foram socorridos com ferimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital Padre Albino em Catanduva.