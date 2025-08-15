Caminhão carregado com soda cáustica tomba em rodovia

Um caminhão carregado com soda cáustica tombou na tarde desta quinta-feira (14), em Cravinhos (SP), e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.
Ele chegou a ficar preso nas ferragens, mas uma equipe da concessionária que administra o trecho conseguiu resgatá-lo e encaminhá-lo para o Pronto Socorro da cidade.
O acidente aconteceu por volta das 16h, na alça de acesso que liga a cidade à Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 293, sentido interior (pista norte).
Por se tratar de material perigoso derramado na pista, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para avaliar o local.