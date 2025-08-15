Motociclista morre após bater em carreta e moto pegar fogo em rodovia de Itatiba

Um motociclista morreu após bater contra uma carreta e causar um incêndio em uma rodovia de Itatiba (SP), na manhã desta sexta-feira (15).
Conforme apurado pela TV TEM, o acidente aconteceu por volta das 6h, sentido Bragança Paulista (SP), quando o piloto da moto perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, batendo de frente com a carreta.
Após o impacto, a moto começou a pegar fogo e parte das chamas atingiu o motociclista. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Santa Casa do município pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.