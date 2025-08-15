FAI firma termo de cooperação para integrar o Projeto Soul Feminina

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) assinou, nesta segunda-feira (11), o Termo de Cooperação Técnica que integra o Projeto Soul Feminina, idealizado pela Juíza de Direito Dra. Ruth Duarte Menegatti, da 3ª Comarca de Adamantina. A iniciativa reúne diversas instituições para a implantação e execução dos Grupos Reflexivos com Homens, estratégia de caráter educativo e preventivo voltada à responsabilização ética e à redução da reincidência de casos de violência de gênero.

O Projeto Soul Feminina foi concebido como uma ação integrada de enfrentamento à violência contra a mulher, unindo o Poder Judiciário, órgãos de segurança pública, entidades da sociedade civil e instituições de ensino. O programa atua em diferentes frentes, com foco na prevenção, acolhimento, reeducação e fortalecimento da rede de proteção, oferecendo também atividades de conscientização e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

O acordo foi firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Adamantina, o Ministério Público do Estado de São Paulo – Comarca de Adamantina, a Prefeitura Municipal de Adamantina, o Centro Universitário de Adamantina (FAI), a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Adamantina (Comissão da Mulher Advogada), a Delegacia de Defesa da Mulher de Adamantina e a 2ª Companhia do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Com foco na prevenção e no fortalecimento da rede de proteção, os grupos reflexivos irão oferecer aos participantes um espaço formativo, dialógico e reflexivo, estimulando a transformação pessoal, a desconstrução de comportamentos violentos e a promoção da justiça restaurativa.

O reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, destacou a importância do envolvimento acadêmico no projeto. “A participação da FAI reforça nosso compromisso social e proporciona aos alunos, especialmente dos cursos de Psicologia e Direito, uma vivência prática e interdisciplinar que amplia sua formação e contribui diretamente para a transformação da comunidade”, afirmou.

Com a assinatura do termo, Adamantina dá mais um passo importante na consolidação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por Jesana Lima

