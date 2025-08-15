Ex-prefeito Márcio Cardim não descarta novas candidaturas e diz: “Vamos dar tempo ao tempo”

Ao entrevistar o ex-prefeito Márcio Cardim a respeito de ter assumido o posto de diretor do Escritório Regional da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, em Presidente Prudente, a reportagem da TV Folha Regional aproveitou para saber sobre seu futuro político em 2026 e 2028.

Primeiro, foi perguntado a ele quanto às Eleições do próximo ano, portanto, perspectivas de uma candidatura a deputado estadual ou federal. Antes de responder diretamente, Márcio contextualizou ter 33 anos como professor no Ensino Superior, tanto na Unesp quanto no Centro Universitário de Adamantina, e a experiência de oito anos como prefeito, o que o mostrou que a política é uma área que consegue fazer uma transformação muito mais rápida para a sociedade, muito mais do que a área acadêmica, até pelo menor poder financeiro e menores complicações. “Eu percebi muito essa diferença. Ainda não surgiu nenhuma proposta para mim, mas, novamente digo: vamos dar tempo ao tempo”. E completou ponderando que é preciso ter cautela em depositar todas as fichas em um ideal como esse, porque não é simples uma candidatura a deputado. “Portanto, precisamos aguardar, não tenho uma resposta concreta hoje”.

Na sequência, claro, a pergunta da reportagem foi voltada ao cenário local, sobre uma pretensão de concorrer ao Executivo Municipal pela terceira vez, já que foi eleito e exerceu os mandatos entre 2017/2020 e 2021/2024. “Tudo acontece ao seu tempo. Na época que assumi a direção a FAI, e conseguimos transformar ela em Centro Universitário e montamos cursos importantes como o de Medicina, nunca pleiteei esse cargo. As coisas aconteceram naturalmente. Assim como os dois mandatos na Prefeitura, um grupo político chegou até mim e fez o convite”. Fez questão de lembrar que o trabalho, a experiência e a competência que vão levando a cargos políticos. “Na minha vida sempre foi assim e continuará sendo. Se tiver que acontecer outros cargos políticos no futuro, vai ser porque grupo de pessoas ou uma comunidade pediu para que fosse”.

Por Folha Regional Adamantina

.