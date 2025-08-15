ARTIGO: Província e desencontros politiqueiros…

“Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos.” (Nelson Rodrigues )
Pra não esquecer de registrar, ou seja, este TEXTO busca oferecer um pouco de tudo em meio ao nada, portanto, qualquer IDEMTIFICAÇÃO com a REALIDADE PROVINCIANA, pode ser apenas um DETALHE e nada mais…
Então, tudo indica que daqui pra frente, ainda, pra variar e sempre pra MENOS, aqueles/as PRÉ-CANDIFATOS/AS nas próximas ELEIÇÕES deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…
Assim, cada qual deve seguir o seu CAMINHO que pode ser sem VOLTA e assim por diante, haja vista as famosas e eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS, por isso e mais aquilo, fica sempre a máxima de sempre, ou seja, TODO CUIDADO É POUCO…
Além disso e mais aquilo, os/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS com suas MENTES MEDÍOCRES, continuam circulando de um lado para outro, portanto, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…
O cenário atual em nível NACIONAL, ainda, está em ritmo de ESPECULAÇÕES deste ou daquele NOME para este ou aquele CARGO ELETIVO nas esferas estadual e nacional, todavia, o famigerado TEMPO corre contra o TEMPO…
Neste CONTEXTO um tanto quanto INUSITADO, tendo em vista que os/as IDIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS, ou seja, os/as SEGUIDORES/AS do INELEGÍVEL, continuam seguindo o BERRANTE por meio das suas BUZINAS, CAMISETAS AMARELAS e outros adereços maléficos…
Tais DESENCONTROS que envolvem o lado denominado de POLITIQUEIRO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode apresentar nos próximos meses muitas INDICAÇÕES, bem como, as FAMOSAS PROMESSAS de sempre…
Também, entendo que tais DISPUTAS que envolvem as INDICAÇÕES ou ESCOLHAS dos/as CANDITATOS/AS, estão mais ou menos ACERTADAS por debaixo dos PANOS dos PARTIDOS, porém, como sempre, TODO CUIDADO É POUCO…
Não se pode esperar muito dessas ESCOLHAS que envolvem os interesses do PODER pelo PODER em busca do PODER, pois, aquela máxima continua mais atual do que nunca, ou seja, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, prevalece quase sempre aquela proposta mais do que interessante, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…
Não se pode esperar aquilo que VOCÊ não ACREDITA e ponto quase final, mesmo assim, as ESCOLHAS são necessárias e o seu VOTO pode fazer a diferença, desta forma, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…
PERDERAM MANÉS!
