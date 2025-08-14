Motorista morre após bater carro contra carreta no acostamento da Rodovia Bandeirantes

Um motorista morreu após perder o controle do carro que dirigia e bater contra a traseira de uma carreta no acostamento da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Limeira (SP), na manhã desta quarta-feira (13). A vítima era de Franca (SP).
O acidente ocorreu às 6h56 no km 163 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido Limeira(SP) – Santa Bárbara d’Oeste (SP). Outras quatro pessoas ficaram feridas. Três vítimas que estavam no carro e o motorista do caminhão.
Segundo a Autoban, concessionária responsável pelo trecho, três outras vítimas do acidente tiveram ferimentos.
Duas das vítimas foram encaminhadas para o Hospital Unimed de Limeira. Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Limeira.
Conforme a Polícia Rodoviária, a ocorrência foi atendida no acostamento. Por isso, não houve lentidão no trânsito ou interdição no trecho.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Reprodução/EPTV