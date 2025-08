Secretaria de Educação de Adamantina promove formações complementares voltadas à aprendizagem na Educação Infantil e Ensino Fundamental

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, realizou encontros formativos voltados as práticas pedagógicas nas etapas da educação infantil e ensino fundamental – anos iniciais.

A atividade reuniu docentes do Ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos e equipe técnica da pasta para discutir estratégias práticas de leitura e compreensão leitora, com foco na melhoria do desempenho dos estudantes em avaliações internas e externas.

Essa ação integra o conjunto de iniciativas locais alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A Educação Infantil também foi contemplada com a realização da I Oficina Pedagógica: Estratégias e recursos para trabalhar na Pré-Escola, que teve como público os professores da segunda etapa da Educação Infantil.