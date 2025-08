Licitação da Prefeitura define empresa que irá organizar a ExpoVerde 2025

Foi realizada na manhã desta terça-feira (5) pela Prefeitura de Adamantina a sessão pública do Edital de Credenciamento Nº 01/2025 (Inexigibilidade Nº 06/2025 – Processo Nº 1.275/2025), que definiu a empresa responsável pela organização da ExpoVerde 2025, que acontece de 4 a 7 de setembro. O certame já foi adjudicado e homologado pelo prefeito José Tiveron no meio da tarde, e cria a condição legal para assinatura do contrato. Foi declarada vencedora a empresa Lovi Empreendimentos e Participações Ltda, com sede em Novo Horizonte (SP).

O edital previu que as empresas concorrentes apresentassem projetos para execução e exploração comercial do evento, sem ônus ou repasse financeiro pelos cofres públicos, onde a empresa credenciada deverá disponibilizar toda a estrutura do evento, de acordo com o termo de referência do edital, e poderá obter receitas com a comercialização de diferentes frentes de captação.

Essa condição nova, para o evento deste ano, não significa que o poder público municipal não terá custos com o evento: a Prefeitura terá despesas como a contratação de shows e outros tópicos.

No ano passado, na gestão do ex-prefeito Márcio Cardim, a contratação de empresa organizadora custou R$ 562 mil aos cofres municipais. Todo o evento da edição 2024 consumiu mais de R$ 2,4 milhões.

Prazo curto

A sessão pública para análise do credenciamento foi realizada nesta terça-feira, menos de um mês para o início do evento. Somente após a contratação a empresa poderá atuar para captar patrocínios, comercializar espaços e iniciar a montagem da estrutura.

A contratada deverá estar com toda a estrutura montada no Recinto Poliesportivo até o dia 29 de agosto. O prazo é curto, considerando ainda riscos de eventuais questionamentos e impugnações, comuns em processos licitatórios.

Fontes de receitas para a empresa contratada

De acordo com o edital, a empresa vencedora poderá fazer a exploração integral da praça de alimentação dentro do recinto de festas, oportunizando a negociação de espaços com ambulantes do município e da região, cujo critério ficará a cargo da empresa contratada; comercialização e exclusividade na distribuição de bebidas, exceto das barracas disponibilizadas às entidades beneficentes; exploração de espaços publicitários; exploração da venda de camarotes; captação de todo e qualquer patrocínio; exploração de áreas para estacionamento; com comercialização e cobrança de estacionamento de veículo, fornecimento de seguro; e exploração de parque de diversões que deverá ter gerador próprio de energia e abastecimento de combustível por conta da contratada.

Um despacho do prefeito lançado no status do certame, também pela manhã, acolheu o parecer da Procuradoria e determinou prosseguimento à licitação. No meio da tarde o Credenciamento foi adjudicado e homologado.

Com informações do Siga mais

